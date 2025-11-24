Учительница изнасиловала школьницу, пока та спала у нее дома

Учительница из Австралии получила срок за изнасилование 17-летней девушки. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел в 2006 году, но решение по делу суд вынес только сейчас. В момент совершения преступления учительнице танцев было 28 лет, она работала в местной школе.

После выпускного вечера она в компании двух учащихся приехала домой. Одна девушка сказала, что слишком много выпила, поэтому ей нужно полежать.

Когда пострадавшая заснула, учительница стала приставать к ней и изнасиловала. В какой-то момент школьница проснулась от прикосновений. Сама педагог заявляла, что в тот вечер девушка не приезжала к ней домой.

Правоохранители узнали о произошедшем в 2023 году, после чего женщину отстранили от преподавания. В 2024, когда педагогу предъявили обвинения, ее уволили.

Суд приговорил фигурантку к 18 месяцам тюремного заключения.

