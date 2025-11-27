Врач описал состояние с повышенным риском инфаркта и инсульта

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в каком состоянии увеличивается риск инфаркта и инсульта.

К Агапкину обратился 43-летний мужчина, пожаловавшийся на крайне высокое артериальное давление. По его словам, максимальный показатель, который он фиксировал, достигал 235 на 110 миллиметров ртутного столба. Врач отметил, что при таких значениях необходимо как можно скорее обратиться к кардиологу, поскольку высокое давление представляет серьезную угрозу для жизни, а риск инфаркта или инсульта чрезвычайно велик.

Он также подчеркнул, что при показателях выше 160 миллиметров ртутного столба у пациента могут развиться серьезные осложнения, включая повреждение почек, сердечную недостаточность и потерю зрения.

Незадолго до этого Journal of the American Heart Association опубликовал результаты исследования ученых из Университетского колледжа Лондона, которые установили, что простое ультразвуковое сканирование сонных артерий может выявлять у мужчин вдвое больше факторов риска сердечной недостаточности.

