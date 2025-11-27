На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач описал состояние с повышенным риском инфаркта и инсульта

Врач Агапкин: при давлении выше 230 наступает инфаркт или инсульт
true
true
true
close
Shutterstock

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в каком состоянии увеличивается риск инфаркта и инсульта.

К Агапкину обратился 43-летний мужчина, пожаловавшийся на крайне высокое артериальное давление. По его словам, максимальный показатель, который он фиксировал, достигал 235 на 110 миллиметров ртутного столба. Врач отметил, что при таких значениях необходимо как можно скорее обратиться к кардиологу, поскольку высокое давление представляет серьезную угрозу для жизни, а риск инфаркта или инсульта чрезвычайно велик.

Он также подчеркнул, что при показателях выше 160 миллиметров ртутного столба у пациента могут развиться серьезные осложнения, включая повреждение почек, сердечную недостаточность и потерю зрения.

Незадолго до этого Journal of the American Heart Association опубликовал результаты исследования ученых из Университетского колледжа Лондона, которые установили, что простое ультразвуковое сканирование сонных артерий может выявлять у мужчин вдвое больше факторов риска сердечной недостаточности.

Ранее врач назвал три изменения, которые происходят в сердце и сосудах с возрастом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами