Назван фактор повышения риска сердечной недостаточности у мужчин в 2,5 раза

АНА: жесткие сонные артерии повышают риск сердечной недостаточности у мужчин
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что простое ультразвуковое сканирование сонных артерий может выявлять у мужчин вдвое больше факторов риска сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (АНА).

В исследовании участвовали более 1600 мужчин в возрасте 71-92 лет, которым в 2010-2012 годах провели УЗИ сонных артерий. Такая процедура занимает около 15-30 минут и позволяет оценить эластичность сосудов: ультразвуковые волны отражаются от артерий, и изменения частоты эха указывают на сужение просвета из-за жировых отложений. На основе этих данных исследователи выделили группы мужчин с наиболее и наименее гибкими сонными артериями и сравнили риск сердечной недостаточности в течение последующих шести лет.

Даже с учетом возраста, веса, курения и перенесенного инфаркта у мужчин с наиболее жесткими сонными артериями риск сердечной недостаточности оказался в 2,5 раза выше, чем у участников с более эластичными сосудами. По словам ученых, снижение гибкости артерий означает, что сосуды хуже расширяются при кровотоке, что повышает давление и увеличивает нагрузку на сердечную мышцу, со временем приводя к сердечной недостаточности.

УЗИ сонных артерий давно применяется для диагностики нарушений мозгового кровообращения, включая последствия микроинсульта, и помогает выявлять накопление жировых отложений, способных вызвать инсульт. Новые данные показывают, что этот же метод может служить ранним индикатором риска сердечной недостаточности и у людей без симптомов.

Исследователи отмечают, что УЗИ является простым, недорогим и доступным методом, который потенциально можно применять в первичном звене здравоохранения для оценки состояния сосудов у пожилых пациентов. Однако поскольку исследование включало только мужчин, полученные результаты требуют подтверждения в выборках, включающих женщин.

Ранее врач назвал три изменения, которые происходят в сердце и сосудах с возрастом.

