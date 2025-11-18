проект

Врач назвал три изменения, которые происходят в сердце и сосудах с возрастом

Врач Купряшов: с возрастом в сердечно-сосудистой системе происходят три изменения

Shutterstock

С возрастом в сердечно-сосудистой системе человека происходят естественные изменения, которые могут негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Это потеря эластичности сосудов, атеросклероз и уменьшение количества капилляров, – рассказал «Газете.Ru» эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я», заведующий отделом патологических состояний системы крови в кардиохирургии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов.

По словам специалиста, старение затрагивает всю кровеносную систему: сердце, артерии, вены и капилляры.

«С возрастом сосуды постепенно теряют эластичность, их просвет уменьшается, что приводит к росту артериального давления. Сердцу приходится прилагать значительно больше усилий, чтобы «прокачивать» по организму кровь. Другой важный аспект — это накопление на стенках сосудов холестерина и кальция, или атеросклероз. Холестериновые бляшки сужают просвет сосудов и ухудшают кровоснабжение жизненно важных органов: головного мозга, сердца, почек. Это заболевание является одной из основных причин инфарктов и инсультов в пожилом возрасте», – объяснил специалист.

Особое внимание врач уделил ухудшению микроциркуляции — кровотока в мельчайших сосудах.

«С возрастом капилляров становится меньше, а те, что остаются, могут работать менее эффективно. Это приводит к тому, что мышцы быстрее устают, а кожа хуже заживает, поскольку она недополучает кислород и питательные вещества. Ключевые факторы, которые усугубляют возрастные изменения — это малоподвижный образ жизни, курение, нерациональное питание с избытком соли и насыщенных жиров, а также хронический стресс», — заметил врач.

Однако возраст не стоит воспринимать как приговор — существуют эффективные способы поддержать здоровье сосудов и замедлить процессы старения. Наиболее мощным инструментом является регулярная физическая активность, врач также порекомендовал придерживаться сбалансированной диеты.

«Крайне важно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Регулярные профилактические осмотры и выполнение назначений врача позволяют вовремя выявить риски и принять меры. И конечно, стоит помнить, что здоровый образ жизни, начатый в любом возрасте, способен значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировал Купряшов.

Ранее были названы анализы, которые помогают выявить инсулинорезистентность.

