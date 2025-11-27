В Израиле пожарные спасли подростка, застрявшего на кране на 300-метровой высоте

Спасательные службы Иерусалима провели сложную операцию по эвакуации 15-летнего подростка, который провел около девяти часов на высоте около 300 метров, забравшись на строительный кран, пишет The Times of Israel.

Инцидент произошел у въезда в город рядом со строящимся 36-этажным небоскребом. По предварительной информации, подросток забрался на конструкцию крана около полуночи. Он был обнаружен на небольшой платформе прямо под верхней частью стрелы, сидящим без обуви. По данным СМИ, юноша объяснил свой поступок желанием «посмотреть на вид».

Операция по спасению была крайне сложной из-за значительной высоты и неудобного расположения крана. Спасателям пришлось подняться на конструкцию и спустить на тросе специалиста, который смог добраться до мальчика. Подростку надели шлем и страховочные ремни, после чего благополучно спустили на землю.

«Пожарные действовали рассудительно и профессионально, создав систему канатов, которая обеспечила безопасный доступ и спасение», — сообщил на месте происшествия командир пожарно-спасательной службы Шай Нехемия.

По данным службы скорой помощи, спасенный отделался легкими ссадинами и признаками обезвоживания после многочасового пребывания на холоде и высоте.

