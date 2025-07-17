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«С лютой жестокостью»: муж привязал жену к лошади и таскал по степи

В Казахстане мужа задержали за истязание супруги
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Shutterstock

В Казахстане женщина попала в больницу после ссоры с супругом, она не выжила. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на местных журналистов.

Инцидент произошел в селе Баласаз. Между 32-летней местной жительницей и ее мужем произошла ссора. Как рассказали родственники, муж стал избивать возлюбленную «с лютой жестокостью». Семья полагает, что женщину привязали за руки к седлу лошади и так волокли по степи.

«Медицинское заключение звучит как перечень пыточных методик: ЗЧМТ, ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, следы волочения по грубой поверхности», – сообщается в публикации.

После произошедшего пострадавшую привезли в больницу, она не выжила.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но близкие настаивают на переквалификации на более тяжкую статью.

На данный момент супруг находится в изоляторе. Проводится расследование.

Известно, что у пары есть двухлетний ребенок.

Ранее в Омске отец полтора года истязал дочь-школьницу.

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