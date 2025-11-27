На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Омской области изрезала лицо 16-летней девушки из-за парня

В Таре девушка напала на 16-летнюю школьницу, которая общалась с ее парнем
Depositphotos

Жительница Омской области порезала лицо 16-летней девушке из-за парня. Об сообщает NGS55.RU.

Инцидент произошел возле бара на улице Избышева в городе Тара. По данным следствия, 25-летняя девушка разбила бутылку и из ревности ударила осколком стекла по лицу 16-летней девушки, причинив ей серьезную травму.

Причиной конфликта стала ревность. Подозреваемая узнала, что несовершеннолетняя ранее общалась с ее парнем. Кроме того, подросток якобы оскорбила ее, что и спровоцировало агрессию.

Установлено, что нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка подкараулила друга сожителя у церкви и избила его битой.

