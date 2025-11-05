На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии юноша заманил 13-летнюю девочку к себе домой и изнасиловал

Ufa1.ru: в Башкирии юношу заподозрили в изнасиловании школьницы
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Башкирии 19-летнего молодого человека заподозрили в изнасиловании школьницы. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает Ufa1.ru.

По версии следствия, подозреваемый, который до этого проживал в Москве, изнасиловал девочку. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на время проведения расследования. Юноше грозит до 15 лет лишения свободы. Источник Ufa1.ru сообщил, что фигурант имеет приобретенное гражданство России, и теперь его также могут лишить паспорта.

Telegram-канал «Плохие новости 18+» сообщает, что, предварительно, подозреваемый познакомился с 13-летней пострадавшей в интернете. Преступление против половой неприкосновенности девочки произошло во время личной встречи, после чего малолетняя рассказала обо всем родителям.

Ранее в приморском ТЦ мужчина приставал к школьнице.

