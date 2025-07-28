Врач назвала срок развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя

Если регулярно употреблять алкоголь, то через 5–7 лет высоки риски развития цирроза печени, рассказала «Газете.Ru» врач общей практики, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), профессор Ольга Шархун.

«В той или иной форме алкогольная болезнь печени развивается практически у всех, кто регулярно злоупотребляет спиртным. Особенно подвержены этому женщины: их печень более чувствительна к этанолу. Уже через 5–7 лет регулярного употребления алкоголя может развиться алкогольный гепатит, а в некоторых случаях — цирроз», — рассказала врач.

Уловить момент начала болезни непросто: на ранних стадиях симптомы могут полностью отсутствовать. Однако по мере прогрессирования появляются слабость, потеря веса, боли в правом подреберье, тошнота, бессонница, снижение либидо. В тяжелых случаях присоединяются желтуха, асцит (скопление жидкости в животе), кровоточивость и даже психоневрологические расстройства — признаки печеночной энцефалопатии.

«Можно ли остановить этот процесс? Если вовремя отказаться от алкоголя, печень действительно может восстанавливаться — это один из немногих органов, обладающих высокой способностью к регенерации. Время восстановления зависит от стадии болезни: на это могут уйти недели, месяцы или даже годы», – добавила врач.

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