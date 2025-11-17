В Воркуте на видео попало избиение полицейского толпой подростков

Baza: в Воркуте подростки напали на полицейского и избили

В Воркуте во время конфликта с подростками пострадал полицейский. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в местном торговом центре. По данным Telegram-канала, изначально школьники угрожали сотрудникам пункта выдачи заказов. Сотрудники вызвали полицейских, которые смогли разрешить конфликт.

Однако спустя некоторое время подростки вернулись, потребовав удалить кадры произошедшего. Полицию вызвали снова, после чего один из дебоширов, 17-летний юноша, напал на сотрудника МВД. Его друзья присоединились к процессу.

Спустя некоторое время подозреваемых задержали. В отношении зачинщика возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

По словам местных жителей, это не первый подобный случай. Молодые люди уже несколько месяцев провоцируют конфликты с работниками ТЦ. Накануне школьники воровали, угрожали и воровали, но правоохранительные органы якобы на это не отреагировали.

