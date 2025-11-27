На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка согласилась забрать ключи от домофона и лишилась 28,5 млн рублей

В Москве у женщины похитили 28,5 млн рублей по схеме с домофоном
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пожилая жительница Москвы отдала аферистам 28,5 миллионов рублей после предложения получить ключи от домофона. Об этом сообщает управление МВД по столице.

Во время общения с неизвестными женщина продиктовала пароль из сообщения.

Спустя некоторое время ей стали звонить лжесотрудники госслужб. Они убедили пенсионерку в том, что ее счета находятся под угрозой и неизвестные финансируют преступников от ее имени.

Чтобы избежать уголовного преследования, пострадавшая отдала курьеру иностранную валюту на миллионы рублей.

После обращения в полицию сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека из Удмуртии.

«По версии следствия, он забрал деньги у потерпевшей и оставил их на скамейке в парке для передачи соучастнику», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигуранта отправили под арест. Сейчас сотрудники МВД ищут его соучастников.

Ранее петербуржец передал курьеру мошенников почти 30 млн рублей.

