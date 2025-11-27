На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин под наркотиками сдал брата полиции и сам оказался за решеткой

Наркоман из Твери сдал брата полиции и сам оказался под следствием
true
true
true
close
Telegram-канал Полиция 69

В Твери задержали местного жителя, который сам вызвал полицию из-за брата. Об этом сообщает УМВД по Тверской области.

Молодой человек позвонил в дежурную часть и сообщил, что его брат ведет себя агрессивно, предположительно, находясь под воздействием наркотиков.

Полицейские отреагировали на вызов и, прибыв по указанному адресу, обнаружили, что оба родственника находятся в неадекватном состоянии. При этом из кармана брюк у одного из братьев выпали 16 свертков с неизвестным веществом. Их изъяли и передали на исследование.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 3,8 грамма. В отношении родственников возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

Один из фигурантов был помещен в изолятор временного содержания, другой находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Ранее девушку задержали с наркотиками в аэропорту за отказ пройти через рамку металлоискателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами