Пассажирку задержали с наркотиками в аэропорту за отказ пройти через рамку металлоискателя

Девушка была арестована в испанском аэропорту с прикленными к телу наркотиками. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

В прошлую пятницу, 14 ноября, 20-летняя уроженка Южной Америки проходила досмотр в аэропорту Пальма-де-Майорка и была остановлена сотрудниками службы безопасности, когда сработала рамка металлоискателя. Охранники попросили ее снова пройти через устройство и выложить металлические предметы в поддон, но девушка отказалась, заявив, что у нее нет времени и она спешит на свой рейс.

Ее отказ заставил сотрудников Гражданской гвардии задержать пассажирку и проводить в служебное помещение. Там девушку тщательно досмотрели и обнаружили несколько спрятанных на ее теле пакетов с розовым порошком, который по результатам теста оказался наркотиком «Туси» общим весом 77,5 грамма. Какое наказание теперь грозит контрабандистке, не уточняется.

