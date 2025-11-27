На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионер, использовавший ИИ для распознавания грибов, пожалел об этом

В Японии пенсионер съел ядовитые грибы, которые ИИ назвал безопасными
Shutterstock/FOTODOM

В Японии использование пенсионером нейросетей для распознавания грибов едва не закончилось трагедией. Мужчина отравился найденными в лесу грибами, которые ИИ посчитал безопасными. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в начале ноября в префектуре Нара. 70-летний пенсионер собрал в лесу грибы, которые показались ему съедобными. Чтобы удостовериться в своем предположении, на следующий день он отправился продемонстрировать находку сотрудникам местного ботанического сада, но не застал ни одного сотрудника на рабочем месте. Тогда пенсионер решил воспользоваться подсказкой искусственного интеллекта. Он сфотографировал грибы и загрузил их в программу. Нейросеть ответила, что с большой вероятностью мужчина собрал вешенку или шиитаке. Доверившись технологиям, мужчина приготовил грибы и отравился. Его госпитализировали в медицинское учреждение, а грибы отправили на анализ. Экспертиза показала, что «урожай», собранный пенсионером, оказался грибами цукиетаке, которые часто путают со съедобными.

Ранее в Петербурге семья попала в больницу после ужина с собранными в лесу грибами.

