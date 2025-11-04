Мужчина попытался изнасиловать девочку и едва не сжег ее дом из мести

Семья из Индии едва не пострадала в пожаре, который спровоцировал насильник их дочери. Об этом сообщает Sambad English.

Инцидент произошел в штате Одиша. По данным издания, подозреваемый является бывшим членом местной запрещенной группировки.

Около полуночи мужчина пробрался в дом, где находился ребенок, после чего попытался надругаться над ним. Пострадавшая стала кричать и избила нападавшего деревянной палкой. Услышав дочь, родители бросились к ней в комнату, но к тому моменту преступник смог сбежать.

Перед уходом он предупредил ребенка, что отомстит, если она кому-то расскажет. Несмотря на это, семья обратилась в полицию и написала заявление. Узнав об этом, нападавший снова пришел к дому семьи и поджег его.

«Огонь удалось потушить, и пострадала лишь часть окна. Семья осталась невредимой», – сообщается в публикации.

Для поимки подозреваемого сформировали группу. Известно, что мужчина уже был фигурантом уголовных дел. Помимо этого, он уже отбывал наказание за вымогательство.

