Отец взял троих детей в поход и довел их за сутки до обморожения и реанимации

Американец ушел в изнурительный поход с тремя детьми и едва не погубил их
В США отца, который повел детей в поход и довел их до реанимации, обвинили в пытках и жестоком обращении. Об этом пишет New York Post (NYP).

Как сообщает таблоид, 31-летний Мика Смит взял своих троих детей в возрасте 2, 4 и 8 лет в изнурительный поход по тропе Бродс-Форк в каньоне Биг-Коттонвуд, штат Юта. Во время восьмичасового подъема на высоту 3400 метров двухлетний ребенок упал и ударился головой о камни.

Семью нашли на следующий день с сильным обморожением. По данным полиции, мужчина пытался согреть детей, но изначально именно его действия привели к трагедии.

У четырехлетнего мальчика не было пульса, и ему пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию в течение 25 минут при температуре тела 18,6 °C, его восьмилетняя сестра была в стабильном состоянии, но очень боялась за жизни близких.

Как выяснилось позднее, дети говорили отцу о своих опасениях, но он их игнорировал. Прокурор установил, что поведение отца было жестоким, в результате чего детям был причинен «эмоциональный и психологический вред».

Полиция запретила Смиту посещать больницу, где в критическом состоянии находился его сын. Мужчине предъявили обвинения в пытках и нападении с отягчающими обстоятельствами. Сейчас находится под стражей без права на залог.

Ранее россиянин озверел после ухода жены и истязал детей несколько месяцев.

