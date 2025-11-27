На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведице Симоне из Московского зоопарка исполнился 31 год

Медведица Симона из Московского зоопарка отметила 31-й День рождения. Об этом сообщает в Telegram-канале Центр Воспроизводства редких видов животных.

Симона родилась в Ленинградском зоопарке, а когда ей был год — переехала в Московский, сейчас она находится в Центре — перебралась на пенсию.

«Там она быстро стала любимицей, а потом заботливой мамой, которая вырастила 15 малышей. Ее детеныши живут по всему миру, включая Европу, Японию, Австралию, а по всей России много родственников: например, Айка из Московского зоопарка — Симонина внучатая племянница», — говорится в посте.

На праздник ей приготовили торт с начинкой из творога, укропа, чернослива, клюквы, винограда, груши, кураги. Уточняется, что из всего многообразия медведица выбрала самое любимое: салат айсберг, яблоки и хлеб. В Центре рассказали, что это любимая еда Симоны, но и все остальное она не оставила без внимания и тоже съела.

Мясо и рыба в рационе медведицы также присутствуют, добавили там.

Ранее медведь напал на детей начальных классов и учителя во время похода.

