Иркутянин украл из магазина 58 шоколадок

В Иркутске мужчина вынес из сетевого магазина 58 плиток шоколада без оплаты

В Иркутске правоохранители задержали 46-летнего местного жителя, который совершил «сладкое» ограбление. Мужчина вынес из сетевого супермаркета десятки плиток шоколада, не заплатив за них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали по вызову о срабатывании тревожной кнопки в сетевом магазине. По прибытии они узнали, что один из покупателей взял 58 плиток шоколада на сумму около 15 тысяч рублей, но попытался скрыться, не заплатив.

На выходе из торговой точки его задержали сотрудники ведомства и передали полицейским.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину задержали за кражу 31 плитки шоколада.