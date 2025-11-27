Пожилая женщина ищет «дочь», которая будет о ней заботиться за $420 в месяц

Жительница провинции Хэнань, Китай, по фамилии Ма обратилась к пользователям соцсети в поисках «дочери», которая могла бы заботиться о ней вместо ее собственных детей, пишет South China Morning Post.

По словам Ма, старшая дочь хочет прекратить с ней отношения из-за семейных разногласий, а младшая имеет инвалидность и не способна ухаживать ни за собой, ни за матерью. Сама китаянка страдает астмой и с трудом проходит даже 100 метров без остановки. Она надеется найти женщину, которая будет сопровождать ее на приемы к врачу, помогать в быту и относиться к ней с теплотой родного человека.

Взамен Ма готова предложить одной из своих двух квартир, имущество, а также ежемесячную зарплату в размере $420. Старшая дочь женщины, по информации СМИ, отстранилась от матери из-за споров о воспитании внучки.

Женщина готова заключить официальный контракт с будущей «дочерью». Однако реакция в интернете оказалась неоднозначной. Пользователи сети разделились: одни выразили желание откликнуться, другие усомнились в реальности схемы. Некоторые считают, что Ма ищет человека, который будет заботиться и о ней, и о ее младшей дочери. Другие полагают, что предлагаемых ресурсов может не хватить даже на профессиональную няню.

Адвокат Си Цзюньци из юрфирмы Henan Zhongdi напомнил, что старшая дочь Ма по закону обязана содержать мать и не может избежать этой обязанности, отказавшись от наследства.

