В Китае 90-летний мужчина и его жена стали популярны благодаря своим автопутешествиям

90-летний Ван Жуйсен из Китая и его 86-летняя супруга Шан стали популярными, путешествуя по самым отдаленным уголкам страны на своем фургоне, пишет South China Morning Post.

Мужчина купил свой первый автомобиль в 2003 году, чтобы осуществить мечту о «свободе на колесах». С тех пор пара проводит в дороге большую часть года, преодолевая не менее 20 тысяч километров за поездку.

«Мы стремимся оценить красоту нашей страны и расширить свой кругозор. На данный момент мы посетили практически все известные туристические места», — рассказал Ван.

За годы путешествий они побывали в живописных высокогорьях Тибета и отдаленных районах Синьцзяна, а их история вызвала волну восхищения в социальных сетях.

Правда, как признается Ван, с годами энергии стало меньше: если два десятилетия назад он мог без труда вести машину по 10 часов в сутки, то сейчас его лимит — шесть часов. В 2023 году при продлении водительских прав он столкнулся с отказами из-за возраста. Однако нашел учебный центр в пригороде и после часовой беседы с директором убедил его допустить себя к экзамену.

Семья, хоть и волнуется за безопасность пожилых путешественников, поддерживает их страсть.

«Мы пытались уговорить деда не садиться за руль, но он так увлечён вождением, что мы сдались», — прокомментировали внуки.

Ранее в Китае жена раскрыла измену мужа, найдя дома тест на ВИЧ с положительным результатом.