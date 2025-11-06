На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае 90-летний мужчина и его жена стали популярны благодаря своим автопутешествиям

В Китае пара пенсионеров прославилась в сети благодаря автопутешествиям
true
true
true
close
Jimu

90-летний Ван Жуйсен из Китая и его 86-летняя супруга Шан стали популярными, путешествуя по самым отдаленным уголкам страны на своем фургоне, пишет South China Morning Post.

Мужчина купил свой первый автомобиль в 2003 году, чтобы осуществить мечту о «свободе на колесах». С тех пор пара проводит в дороге большую часть года, преодолевая не менее 20 тысяч километров за поездку.

«Мы стремимся оценить красоту нашей страны и расширить свой кругозор. На данный момент мы посетили практически все известные туристические места», — рассказал Ван.

За годы путешествий они побывали в живописных высокогорьях Тибета и отдаленных районах Синьцзяна, а их история вызвала волну восхищения в социальных сетях.

Правда, как признается Ван, с годами энергии стало меньше: если два десятилетия назад он мог без труда вести машину по 10 часов в сутки, то сейчас его лимит — шесть часов. В 2023 году при продлении водительских прав он столкнулся с отказами из-за возраста. Однако нашел учебный центр в пригороде и после часовой беседы с директором убедил его допустить себя к экзамену.

Семья, хоть и волнуется за безопасность пожилых путешественников, поддерживает их страсть.

«Мы пытались уговорить деда не садиться за руль, но он так увлечён вождением, что мы сдались», — прокомментировали внуки.

Ранее в Китае жена раскрыла измену мужа, найдя дома тест на ВИЧ с положительным результатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами