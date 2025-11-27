Рабочий четыре месяца держал школьницу в клетке и насиловал ее

В Индии мужчину отправили в тюрьму за похищение и изнасилование 15-летней девочки. Об этом сообщает Tmies of India.

В августе 2021 года отец девочки заявил в полицию о ее пропаже, когда она не вернулась из школы. Полиция нашла пропавшую на железнодорожной станции Алигарх в штате Химачал-Прадеш в декабре того же года.

Жертва рассказала, что злоумышленник напал на нее на улице и похитил, накрыв ей лицо шарфом. Он продержал девочку в плену почти четыре месяца, оскорблял ее, бил и совершал сексуальное насилие. В итоге он вернул пострадавшую к станции и скрылся.

Личность похитителя установили, им оказался 30-летний рабочий из округа Самбхал. Суд приговорил его к 20 годам строгого режима. Также подсудимому назначили штраф в 18 тыс. рупий (15,7 тыс. рублей — прим. ред.), из которых пострадавшей выплатят в качестве компенсации всего 10 тыс.

Ранее мужчина насиловал девочек и отправлял снятый материал педофилам в интернете.