Мужчина насиловал девочек и отправлял снятый материал педофилам в интернете

В Британии суд вынес приговор мужчине, который долгое время насиловал девочек. Об этом сообщает The Liverpool Echo.

По данным издания, от действий 40-летнего Дэниела Вулфа пострадали две девочки, возраст которых не уточняется. Одну из школьниц он изнасиловал более 20 раз. Во время соития он снимал происходящее и позже делился с педофилами в интернете.

Помимо этого, он связался с неизвестными мужчиной и женщиной, с которыми обсуждал встречу с целью изнасиловать ребенка. Они не смогли воплотить план из-за болезни.

После того, как о преступлениях Вулфа узнали в полиции, правоохранители под прикрытием стали общаться с мужчиной. Преступник заявил им, что его интересуют «дети от трех лет и старше, но идеальным он считает возраст от восьми до четырнадцати».

После ареста у британца изъяли устройства с записями надругательств над детьми, фото пострадавших на носителях было нескольких тысяч.

Суд приговорил фигуранта к пожизненному заключению.

Ранее пожилая калининградка развращала внука, пока отец снимал происходящее на телефон.