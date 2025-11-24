Россиянам назвали самое лучшее время для употребления кофе

Кофе лучше всего употреблять утром, поскольку в это время напиток принесет максимальную пользу. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

«Самый оптимальный вариант для кофе — это, естественно, утро. Если уж употреблять этот напиток, то как раз, чтобы была бодрость в утренние часы. В дневное и вечернее время потребление кофе не рекомендуется», — рассказал специалист.

Он также напомним, что важно учитывать не только время употребления кофе, но и объем напитка. По словам диетолога, в день рекомендуется выпивать одну чашку кофе, а тем, кто имеет хороший метаболизм кофеина, можно увеличить суточную дозу до двух чашек.

Помимо этого, эксперт предупредил, что пациентам с гипертонией и заболеваниями печени стоит полностью исключить кофе из рациона.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов до этого предупредил, что превышение безопасной суточной дозы кофеина грозит серьезным отравлением. При этом, по его словам, норму лучше разделить на несколько приемов, чтобы избежать нежелательных последствий.

