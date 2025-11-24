На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самое лучшее время для употребления кофе

Диетолог Поляков: оптимальным временем для употребления кофе является утро
true
true
true
close
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Кофе лучше всего употреблять утром, поскольку в это время напиток принесет максимальную пользу. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

«Самый оптимальный вариант для кофе — это, естественно, утро. Если уж употреблять этот напиток, то как раз, чтобы была бодрость в утренние часы. В дневное и вечернее время потребление кофе не рекомендуется», — рассказал специалист.

Он также напомним, что важно учитывать не только время употребления кофе, но и объем напитка. По словам диетолога, в день рекомендуется выпивать одну чашку кофе, а тем, кто имеет хороший метаболизм кофеина, можно увеличить суточную дозу до двух чашек.

Помимо этого, эксперт предупредил, что пациентам с гипертонией и заболеваниями печени стоит полностью исключить кофе из рациона.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов до этого предупредил, что превышение безопасной суточной дозы кофеина грозит серьезным отравлением. При этом, по его словам, норму лучше разделить на несколько приемов, чтобы избежать нежелательных последствий.

Ранее россиянам назвали безопасную дозу растительного масла в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами