Россиянка подкараулила друга сожителя у церкви и избила его битой

В Перми женщина подкараулил друга сожителя у церкви и избила его битой
Shutterstock

В Перми 30-летняя женщина, жестоко избившая знакомого, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Согласно материалам дела, акту насилия предшествовала встреча обвиняемой и потерпевшего в гостях у сожителя первой. По информации правоохранителей, мужчина оскорбил знакомую. Та потребовала извинений, а когда он отказался их произносить затаила на него обиду. В другой день она подкараулила его у церкви и набросилась с битой.

«Женщина нанесла ему битой множественные удары по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. Мужчину госпитализировали», — уточнили в ведомстве.

В дальнейшем обвиняемая пришла в полицию и написала явку с повинной. За умышленное применение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный избил битой 19-летнего студента.

