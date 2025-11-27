На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Столичные следователи раскрыли убийство главы компьютерной компании 25-летней давности

В Москве раскрыли убийство в 1999 году президента компьютерной компании
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Москве следователи раскрыли убийство президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова, совершенного в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

«В ходе детального анализа материалов уголовного дела и проверки показаний свидетеля установлен исполнитель убийства. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, который входит в организованную преступную группу», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 27 декабря 1999 года. Тело Михаила Постникова с огнестрельными ранениями нашли во дворе дома на Маломосковской улице. Тогда раскрыть дело не удалось. Свидетеля, который рассказал об известных ему обстоятельствах произошедшего, установили в ходе работы столичных следователей и полицейских, следует из сообщения ведомства.

Известно, что фигуранту уже предъявили обвинение и заключили под стражу. О соучастниках предполагаемого убийцы в столичном СК не рассказали.

В апреле этого года российские следователи раскрыли дело Виктора Петриченко из Белогорска Амурской области, обвиняемого в убийстве 32-летней давности. Так, в ночь с 31 декабря 1992 года на 1 января 1993 года Петриченко расправился с семью людьми, включая двух детей 12 и 13 лет.

Ранее в Москве арестовали обвиняемого в убийстве жены и дочери бизнесмена Хорена Казаряна.

