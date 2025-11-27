На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
39 ударов по телу: уралец случайно забил отца, приняв его за постороннего

Челябинец забил отца, приняв его за другого человека
Shutterstock

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 48-летнему местному жителю, который забил отца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2025 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения в свой день рождения, о напал на отца и жестоко избил его.

«Подсудимый пояснил, что сильно опьянел и уснул, подумав, что отец ушел. Проснулся из-за шума, принял отца за незнакомца, который проник в квартиру, повалил его на пол, нанес многочисленные удары и затем обратился к соседке, чтобы она вызвала полицию и скорую помощь», — рассказали в прокуратуре.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Суд приговорил виновного к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Туапсинском районе 16-летний подросток забил родную бабушку топором.

