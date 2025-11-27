Укравшую у вомбата детеныша блогершу арестовали в США

Американская блогерша Саманта Стрейбл, ставшая известной после того, как украла детеныша у вомбата в Австралии, снова оказалась в центре скандала — на этот раз в США, пишет LADBible. В ноябре 2025 года ее арестовали в штате Вайоминг по подозрению в нарушении местных законов об охоте.

Стрейбл стала широко известна в начале 2025 года после того, как сняла на видео, как поднимает детеныша вомбата с обочины дороги в Австралии и уносит его от матери. Инцидент, вызвавший возмущение австралийских властей и пользователей соцсетей, привел к петиции с десятками тысяч подписей с требованием запретить ей въезд в страну.

Несмотря на попытки оправдаться, заявив, что «осмотрела животное и сразу вернула матери», женщину обвинили в нарушении правил обращения с охраняемыми видами. После скандала она покинула Австралию и вскоре удалила свой аккаунт в соцсети, который насчитывал 100 тысяч подписчиков.

Спустя восемь месяцев Стрейбл снова оказалась под следствием. По данным суда округа Саблетт, 25-летняя блогерша была арестована 21 ноября за то, что выдавалась за жительницу Вайоминга, чтобы незаконно получать охотничьи разрешения. Расследование установило, что фактически она проживает в Грейт-Фоллс, штат Монтана, и не соответствовала требованиям резидентства.

Инспектор по охране природы Вайоминга сообщил, что Стрейбл выезжала за пределы штата более чем на 180 дней, что автоматически лишает ее статуса местного охотника. Тем не менее она продолжала покупать лицензии для резидентов и даже добыла оленя осенью 2024 года.

Женщине предъявлены шесть обвинений в даче ложной информации, а также обвинения в добыче дикой природы без лицензии и охоте нерезидента без проводника. Ей грозит до года тюрьмы и штраф до $10 тысяч.

