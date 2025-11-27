На ремонт 66-летней школы в Новосибирске потратили ₽136 млн

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова заявила, что на ремонт здания гимназии № 14 «Универсарий», построенного в Новосибирске 66 лет назад, потратили 136 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания было выделено более 136 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Масштаб проведенных работ колоссальный: в здании 1959 года постройки отремонтирована кровля, отмостки, входные группы, лестницы, инженерные системы, заменены дверные блоки, проведены внутренние отделочные работы», — поделилась Жафярова.

Она добавила, что всего в Новосибирской области по нацпроекту «Молодежь и дети» в 2025 году проводится капремонт в 38 зданиях образовательных учреждений.

12 ноября агентство «СеверПост» со ссылкой на одного из педагогов учреждения сообщало, что ученики Верхнетуломской школы пожаловались на самочувствие после пребывания в учреждении, где недавно завершился ремонт.

По словам учителя, шестой класс ушел на больничный из-за появившихся на теле раздражении, сыпи, воспалившихся слизистых.

