На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ремонт 66-летней школы в Новосибирске потратили ₽136 млн

Министр образования Жафярова: на ремонт здания гимназии № 14 ушло ₽136 млн
true
true
true
close
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова заявила, что на ремонт здания гимназии № 14 «Универсарий», построенного в Новосибирске 66 лет назад, потратили 136 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания было выделено более 136 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Масштаб проведенных работ колоссальный: в здании 1959 года постройки отремонтирована кровля, отмостки, входные группы, лестницы, инженерные системы, заменены дверные блоки, проведены внутренние отделочные работы», — поделилась Жафярова.

Она добавила, что всего в Новосибирской области по нацпроекту «Молодежь и дети» в 2025 году проводится капремонт в 38 зданиях образовательных учреждений.

12 ноября агентство «СеверПост» со ссылкой на одного из педагогов учреждения сообщало, что ученики Верхнетуломской школы пожаловались на самочувствие после пребывания в учреждении, где недавно завершился ремонт.

По словам учителя, шестой класс ушел на больничный из-за появившихся на теле раздражении, сыпи, воспалившихся слизистых.

Ранее на севере Германии загорелась школа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами