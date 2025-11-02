Кабаны загнали детей на дерево в Крыму

В Крыму дети залезли на дерево, спасаясь от кабанов, и застряли

В Крыму спасатели помогли детям, которые залезли на дерево, а слезть не смогли. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 31 октября, в горно-лесной зоне под Симферополем. Двое подростков из села Молочное гуляли по округе и столкнулись с дикими кабанами. Мальчики не смогли найти укрытие на земле и залезли на ближайшее дерево.

Вскоре животные отступили, оставив детей в ловушке. На помощь им пришли сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-спас». Они оперативно отреагировали на поступивший вызов и обнаружили приятелей на юго-западном склоне горы Ботке.

«Подростков эвакуировали, в медицинской помощи никто из них не нуждался», — сказано в сообщении.

