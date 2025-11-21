В Ростовской области задержали браконьера, причинившего ущерб на миллион рублей

Браконьеру из Ростовской области грозит реальный срок за отстрел кабанов

В Ростовской области поймали охотника-браконьера, нанесшего природе ущерб в размере более 1 млн рублей, сообщает УМВД по региону.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали с поличным охотника-браконьера, занимавшегося отстрелом диких животных в Семикаракорском районе на территории охотничьего угодья и не имевшего охотничьего билета», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 66-летний местный житель. На месте происшествия полицейские обнаружили восемь туш диких кабанов. Также правоохранители изъяли охотничий карабин, тепловизионный прицел, автомобиль марки «Нива» и стрелянные гильзы.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 258 УК РФ. За незаконную охоту в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

