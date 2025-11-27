На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчине весом 146 кг отказали в операции, потому что «он все равно не сможет держать диету»

Британцу отказались делать шунтирование желудка, так как он не может держать диету
Британцу весом 146 кг отказали в проведении желудочного шунтирования, потому что «он все равно не сможет держать диету», пишет Mirror.

Керен Слейтер, многие годы борющийся с ожирением, утверждает, что врачи Homerton Healthcare NHS Foundation Trust отказали ему в проведении желудочного шунтирования. Мужчина рассказал, что испытывает проблемы с весом с юности и перепробовал множество диет безуспешно. В возрасте 38 лет ему диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, который, по его словам, влияет на пищевое поведение и связан с перееданием от скуки и стресса.

Ранее мужчине уже устанавливали желудочный бандаж, что позволило временно снизить вес. Однако спустя шесть месяцев приспособление перестало работать, а в 2024 году его пришлось удалить из-за осложнений, включая инфекцию и проблемы с легкими.

После снятия бандажа врачи рекомендовали шунтирование желудка. В январе 2025 года Слейтер прошел обследование и получил предварительное подтверждение возможности операции. Однако в итоге ему сообщили, что вмешательство проводить нельзя.

В официальном письме ему указали, что «изменения в питании, особенности поведения, связанные с СДВГ, а также завышенные ожидания от операции» вызывают серьезные опасения. Медики заключили, что «риски перевешивают возможную пользу» и направили пациента обратно к терапевту.

Керен, у которого также наблюдаются тяжелое апноэ сна, постоянная усталость и высокое давление, считает, что его дискриминируют, намекая на то, что он все равно не похудеет.

«Мне кажется, что я остался в подвешенном состоянии, и никто не хочет помочь», — считает британец.

