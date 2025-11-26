Женщина похудела со 140 до 54 кг и изменилась до неузнаваемости

Женщина из Ирландии похудела на 86 кг и изменилась до неузнаваемости

Кристина Тогер из Ирландии рассказала о своем впечатляющем пути снижения веса: за последние полтора года она похудела со 140 кг до 54 кг, потеряв эквивалент «веса взрослого мужчины», пишет Daily Record.

Причиной набора веса, по словам Кристины, стали тревожность и тяжелая травля в детстве, из-за чего еда стала для нее способом справляться с эмоциями. В конце подросткового возраста она достигла максимального веса 140 кг и носила одежду размеров XL–XXL.

Во время учебы в университете Кристине удалось временно похудеть до 70 кг, однако в дальнейшем, работая шеф-поваром, она вновь набрала вес. К марту 2024 года она достигла почти 120 кг и, по ее словам, столкнулась с серьезными трудностями в повседневной жизни — вплоть до того, что простые действия, вроде подъема по лестнице, ей давались с трудом.

Понимая, что не хочет отмечать 30-летие в таком состоянии, Кристина обратилась к персональному тренеру Никки Керни, которая помогла ей изменить подход к питанию и тренировкам.

С марта 2024 года Кристина начала придерживаться плана питания, считать калории, ежедневно проходить до 12 тысяч шагов и заниматься силовыми тренировками пять раз в неделю. К июню 2025 года ее вес стабилизировался на отметке 54 кг. В самые активные месяцы она теряла около 1,4 кг в неделю.

«По сути, я сбросила вес взрослого мужчины. Я больше не ем свои эмоции — я выплескиваю их в спортзале», — рассказала Тогер.

Она отмечает, что улучшилось не только физическое, но и психическое состояние: появился заряд энергии, уверенность в себе и желание вести активный образ жизни. Она сократила потребление кофеина, полностью отказалась от алкоголя, стала избегать фастфуда и теперь выбирает более полезные перекусы.

После значительного похудения у Кристины осталась лишняя кожа, особенно на животе и руках. Она планирует пройти операцию по ее удалению в Дублине. Поскольку процедура является косметической, государственная медицина Ирландии ее не покрывает, поэтому тренер Кристины запустила сбор средств в размере около €10 тысяч.

«Это последнее, что удерживает меня от того, чтобы чувствовать себя по-настоящему уверенной. Хочу снова чувствовать себя красивой», — говорит Кристина.

