Мужчина устроил поножовщину с сотрудником склада в Ленобласти

В Ленобласти мужчина устроил поножовщину на складе
Depositphotos

В Ленинградской области во время разгрузки товара на складе произошла поножовщина. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 26 ноября на складе в поселке Янино — в полицию сообщили о мужчине с ножевым ранением. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили на территории 23-летнего грузчика-иностранца с ножевым ранением в область живота. Выяснилось, что во время разгрузки товара у него случилась ссора с другим мужчиной, и конфликт обернулся поножовщиной.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия по подозрению в нападении задержали 42-летнего жителя поселка Девяткино, мужчину доставили в отдел.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее россиянин 16 раз ударил жену ножом и заявил, что она сама поранилась.

