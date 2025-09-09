На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян миф о пользе умеренного количества алкоголя

HHS: употребление алкоголя повышает риск развития рака
Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Федеральные власти США отозвали доклад, в котором утверждалось, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака. Исследование, подготовленное по заказу Министерства здравоохранения и социальных служб, указывало, что всего один бокал в день увеличивает вероятность цирроза печени, а также опухолей ротовой полости и пищевода. Об этом сообщает U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

«Риск серьезных заболеваний и смертности возрастает по мере роста потребления алкоголя, и он увеличивается даже на низких уровнях», — заявила соавтор доклада, профессор эпидемиологии Колумбийского университета Кэтрин Кейс.

Эксперты отмечают, что современные данные опровергают представления о «безопасном» употреблении спиртного. Растущее количество исследований ставит под сомнение старые работы, предполагавшие безвредность или даже пользу умеренного употребления алкоголя. Все больше данных указывает на его роль в развитии онкологических заболеваний.

Бывший главный санитарный врач США Вивек Мерти ранее подчеркнул: алкоголь напрямую связан как минимум с семью видами рака, включая рак груди и кишечника, и ежегодно становится причиной около 100 тыс. онкологических заболеваний и 20 тыс. смертей.

Соавтор доклада Тимоти Найми, директор Канадского института исследований в области употребления психоактивных веществ, подвел итог: «Два бокала в день можно назвать умеренным уровнем, но с точки зрения здоровья — это крайне рискованное количество. Мужчина, который пьет по два бокала ежедневно, имеет вероятность 1 к 25 умереть преждевременно из-за алкоголя».

