Россиян предупредили об опасности воспаления мышц шеи

ОСН: при боли в шее дольше пяти дней нужно обращаться к врачу

Воспаление мышц шеи или миозит – это заболевание, которое возникает из-за переохлаждения, сквозняка или резкого перепада температур. Человек при этом чувствует боль в шее, ему сложно поворачивать головой. В первые дни можно попытаться справиться с этим состоянием в домашних условиях, но если боль не проходит дольше пяти-семи дней, нужно обращаться к врачу, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди основных симптомов миозита специалисты выделили боль в шее при повороте или наклоне головы, сильный дискомфорт при надавливании на мышцы, иногда может наблюдаться отек, покраснение кожи. Также нередко на фоне этого заболевания начинает болеть голова, человек ощущает слабость.

Для облегчения симптомов эксперты советуют начать с прогревания шеи. Однако ни в коем случае нельзя это делать, если повышена температура тела, а боль слишком сильная – это может быть признаком очень серьезного воспаления, при котором без врача не обойтись. При менее выраженной боли и нормальной температуре можно греть шею с помощью шерстяного шарфа, грелки с водой, разогревающей мази.

При работе за компьютером пациентам советуют делать перерывы каждые полчаса и разминать шею, массировать легкими движениями, плавно поворачивать головой.

Нельзя при воспалении резко крутить головой, пытаясь таким образом разработать мышцы – это только усилит симптомы воспаления, предупреждают эксперты. Также они советуют спать на плоской или ортопедической подушке. Перед выходом на улицу важно утеплить шею шарфом.

Пройти миозит должен за три-пять дней. Если же боль длится дольше, или к ней добавляются другие симптомы – например, слабость, онемение рук, «мурашки», то нужно срочно обращаться к врачу. Лучше всего записаться на прием к неврологу, так как боль может быть вызвана защемлением нерва.

