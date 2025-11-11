Россиянам рассказали, как выбрать подушку, чтобы по утрам не болела шея

Боль в шее по утрам может быть свидетельством неправильно подобранной подушки или матраса. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач отделения медицины сна, член Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

При выборе подушки важно обращать внимание на ее высоту, подчеркнула специалист.

«В плане упругости это совершенно индивидуальное предпочтение каждого человека. Вот высота подушки — это значимый фактор, так как утром шея может болеть. Особенно это значимо для тех, у кого уже есть патология либо шейного отдела позвоночника, либо самих сонных артерий», — предупредила Гаврилова.

По ее словам, не существует правильного угла или положения шеи, поскольку у каждого человека оно разное. Понять, подходит ли подушка, можно по ощущениям — удобно или нет.

До этого эксперты отмечали, что во время сна важно учитывать положение тела, так как это напрямую влияет на здоровье человека. Неверные позы могут привести к ухудшению его качества, негативно сказавшись на самочувствии.

По мнению специалистов, сон на животе — это одна из самых вредных поз, так как в ней тело находится в неестественном положении. При этом у спящего сильно перенапрягаются шея, позвоночник, пережимаются артерии, из-за чего ухудшается кровоснабжение мозга.

