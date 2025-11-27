Российская воспитательница, избивавшая детей, получила наказание

В Иркутской области бывшую воспитательницу детского сада признали виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, связанных с жестоким обращением с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Правоохранители установили, что в январе 2024 года женщина, будучи педагогом в младшей группе одного из детских садов Байкальска, грубо обращалась с воспитанниками, в частности била их.

«Суд признал 53-летнюю подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов и лишение права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с обучением и воспитанием несовершеннолетних, сроком на 2 года», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее воспитатель детского сада в Чебоксарах пять месяцев тайно обворовывала коллегу.