В Совфеде рассказали, как мошенники обманывают адвокатов

В ноябре российским юристам и адвокатам стали рассылать подложные письма на электронную почту с требованием оплатить членские взносы в адвокатские палаты. О новой схеме мошенничества в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Недавно адвокатам по всей России стали массово приходить письма такого содержания: «Уважаемый член Адвокатской палаты! Информируем Вас об отсутствии оплаты организационного взноса за 2025 год. В соответствии с уставом Палаты задержка оплаты может привести к прекращению членства. Для урегулирования просим внести оплату в сумме 3000 рублей. Оплата через систему быстрых платежей или банковской картой по ссылке. После оплаты необходимо отправить копию чека ответным письмом». Разумеется, подобные уведомления рассылают мошенники — и цель их ясна: выманить деньги и конфиденциальные данные», — заявил он.

По словам Шейкина, злоумышленники имитируют официальные электронные адреса и логотипы адвокатских палат. В письмах, как утверждает сенатор, юристам угрожают лишением членства.

«Для адвоката, чья профессиональная деятельность напрямую связана с регистрацией в палате, такие слова звучат как сигнал тревоги. Далее — ключевой элемент манипуляции: платежная ссылка. Она ведет не на официальный сайт, а на сторонний сервис моментальных переводов, оформленный под интерфейс, который, на первый взгляд, не вызывает никаких подозрений. После перевода средства уходят на счета подставных лиц, а отправленные чеки дают мошенникам дополнительные данные о плательщике», — пояснил Шейкин.

Сенатор считает, что схема срабатывает, потому что преступники копируют официальный стиль и формулировки, а также подбирают даты, совпадающие с традиционными сроками уплаты взносов.

«Уточните на официальном сайте Палаты своего региона размер взносов, сроки и способы уплаты. Как правило, это безналичное перечисление на расчетный счет, возможно, через адвокатское образование или коллегию. Никогда не переходите по ссылкам из неожиданных писем и не переводите деньги с карты по ссылке, указанной в таком письме, без предварительной сверки реквизитов. Позвоните в Палату по официальному номеру, указанному на ее сайте, и уточните факт задолженности. Проверяйте электронную подпись письма, если она есть, и домен отправителя. Если письмо пришло с публичного почтового сервиса, а не с официального домена Палаты — это повод остановиться. Храните квитанции и подтверждения об оплате взносов — это подтверждает вашу дисциплину и защитит в случае спорной ситуации», — сказал он.

Ранее эксперт заявил, что мошенники могут маскироваться под ресурсы налоговых органов перед Новым годом.