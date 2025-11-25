Врач рассказала, какие заболевания кожи обостряются в осенне-зимний период

В холодное время года обостряются такие хронические заболевания, как экзема, псориаз, атопический дерматит. Об этом рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач сети VIP Clinic Екатерина Круглик.

«Осенью происходит снижение температуры, сокращение светового дня, уменьшается количество солнечного света, и это влияет на выработку витамина D, серотонина и дофамина. В результате — плохое настроение, сонливость, у кого-то даже осенняя депрессия. Организм при этом, конечно, адаптируется к новым условиям, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний. На фоне изменения влажности могут учащаться кожные проблемы. Причины – это сухой воздух из-за отопления, а также недостаток ультрафиолета, стресс. Даже смена гардероба может спровоцировать проблемы с кожей, потому что надо учитывать, из чего состоят ткани. Например, ношение одежды из шерсти и/или синтетики могут провоцировать переохлаждение, что негативно отразится на коже», — пояснила Круглик.

По ее словам, среди причин обострения экземы может быть генетика, нарушение барьерных функций кожи, аллергены, стресс, изменение температуры и влажности.

«Как экзема проявляется? Это пузырьки, как брызги шампанского, они зудят, могут быть трещины, шелушение, потом эрозия на коже ладоней, пальцев, стоп. Для лечения чаще всего используются топические кортикостероиды, также увлажняющие защитные кремы, но главное — избегать контакт с раздражителями. Системное лечение необходимо при тяжелых формах и только под присмотром врачей-дерматологов — это важно», — обратила внимание Круглик.

Еще одно хроническое заболевание, которое обычно обостряется в холодное время года — это псориаз.

«Все начинается, как правило, как красные шелушащиеся бляшки, и сопровождается зудом, трещинами. Профилактика — это избегать стресса, например, горячих ванн. Рекомендуется носить свободную одежду, регулярно увлажнять кожу. А лечение — это топические стероиды, топические средства. Также фототерапия используется, и иногда ультрафиолет», — рассказала врач.

Часто дает рецидивы осенью и зимой атопический дерматит. Он может развиться из-за наследственности, аллергии, а также контакта с триггерами, к которым относится бытовая химия, косметика и даже шерсть.

«Симптомы — зуд, покраснение, сухость, воспаление. При борьбе с атопическим дерматитом прежде всего исключите контакт с аллергенами и раздражающими веществами. Также необходимо лечение с применением топических кортикостероидов, ингибиторов кальциневрина, увлажняющих средств, фототерапия. И нужно обязательно защищать кожный барьер», — рекомендовала Круглик.

