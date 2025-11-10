Мигрант шесть дней держал в плену женщину, истязал ее и многократно насиловал

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании женщина на шесть дней стала пленницей мужчины и подверглась пыткам после того, как ее к нему привела подруга. Об этом сообщает El Caso.

По данным издания, вместе с двумя алжирцами и одним испанцем женщины употребляли наркотики в квартире насильника. Когда 50-летняя гостья попыталась уйти, мужчина ударил ее и оттащил в спальню, где связал кабельными стяжками и заткнул рот кляпом.

Помимо этого, он отрезал пострадавшей волосы и несколько раз прижигал кожу паяльной лампой. Остальные мужчины видели эти страдания, но ничего не делали.

На следующий день владелец квартиры несколько раз изнасиловал ее и продолжал удерживать ее в плену.

Только спустя несколько дней дней в жилье пришла другая женщина, которая, услышав жалобы 50-летней незнакомки, обратилась в полицию.

«Когда полиция попыталась арестовать насильника, выяснилось, что он уже находится под стражей за другие преступления», – говорится в публикации.
При виде полицейских пленница потеряла сознание.

Правоохранители также задержали остальных мужчин. Отмечается, что они не насиловали женщину, но помогали преступнику удерживать пострадавшую в квартире.

