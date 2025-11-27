На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грабители Лувра рассказали о славянском акценте организаторов

Le Parisien: организаторы ограбления Лувра имели славянский акцент
true
true
true
close
Abdul Saboor/Reuters

Один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что ему предложили €15 тысяч двое мужчин со славянским акцентом. Об этом пишет газета Le Parisien.

По информации издания, спустя месяц после ограбления парижского музея полиция задержала четвертого подозреваемого.

«Расследование показывает, что ограбление было тщательно спланировано и рассматривается возможность участия иностранных спонсоров», — говорится в публикации.

Отмечается, что 30-летний Абдулай, один из подозреваемых в преступлении, рассказал, что не знал, что грабит один из самых знаменитых музеев в мире. За несколько дней до ограбления с ним связался мужчина «со славянским акцентом» и пообещал ему вознаграждение в размере €15 тысяч. Абдулай был уверен, что грабит заброшенное предприятие.

Полиция относится к показаниям задержанных с осторожностью, но не исключает, что след выведет «к зарубежным спонсорам».

26 ноября издание Le Monde писало, что проверка безопасности Лувра показала уязвимые точки музея еще в 2018 году.

В частности, проверка определила балкон, через который позже проникли грабители, как уязвимое место. Отмечается, что директор музея также получила тревожный отчет на ту же тему от Национального института высших исследований в области безопасности и правосудия в 2017 году.

Ранее под Парижем задержали четвертого подозреваемого в ограблении Лувра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами