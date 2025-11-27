Грабители Лувра рассказали о славянском акценте организаторов

Один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что ему предложили €15 тысяч двое мужчин со славянским акцентом. Об этом пишет газета Le Parisien.

По информации издания, спустя месяц после ограбления парижского музея полиция задержала четвертого подозреваемого.

«Расследование показывает, что ограбление было тщательно спланировано и рассматривается возможность участия иностранных спонсоров», — говорится в публикации.

Отмечается, что 30-летний Абдулай, один из подозреваемых в преступлении, рассказал, что не знал, что грабит один из самых знаменитых музеев в мире. За несколько дней до ограбления с ним связался мужчина «со славянским акцентом» и пообещал ему вознаграждение в размере €15 тысяч. Абдулай был уверен, что грабит заброшенное предприятие.

Полиция относится к показаниям задержанных с осторожностью, но не исключает, что след выведет «к зарубежным спонсорам».

26 ноября издание Le Monde писало, что проверка безопасности Лувра показала уязвимые точки музея еще в 2018 году.

В частности, проверка определила балкон, через который позже проникли грабители, как уязвимое место. Отмечается, что директор музея также получила тревожный отчет на ту же тему от Национального института высших исследований в области безопасности и правосудия в 2017 году.

