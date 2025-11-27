Врач ответил, сколько часов можно проводить за компьютером без вреда для зрения

Врач Куренков: за компьютером можно проводить не более шести часов в день

За компьютером следует работать не более шести часов в день с регулярными перерывами, чтобы сохранить зрение. Об этом Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

По его словам, лучше придерживаться циклов по 45 минут с обязательным перерывом 10–20 минут для отдыха глаз. Во время паузы нельзя читать или смотреть в экран, чтобы дать глазам расслабиться, отметил эксперт.

«Очки от синих лучей — это коммерческий проект, не имеющий медицинских оснований. Современные экраны телевизоров, мониторов и гаджетов абсолютно безопасны для человека. Основное значение имеет правильная настройка яркости, контрастности и расстояния до монитора», — подчеркнул Куренков.

При появлении сухости или усталости глаз врач посоветовал обратиться к офтальмологу для диагностики.

До этого врачи говорили, что правильная организация рабочего места поможет сохранить зрение. Так, они советуют ставить источник света сбоку, он должен быть рассеянным, без бликов. Монитор от компьютера лучше ставить на расстоянии вытянутой руки, верхний край экрана — на уровне взгляда, чтобы снизить нагрузку на мышцы шеи и глаз.

Ранее офтальмолог предупредила о том, что «уютное» освещение вредит зрению.