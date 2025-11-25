Офтальмолог предупредила о том, что «уютное» освещение вредит зрению

Чтение, работа за ноутбуком или помощь ребенку с уроками по вечерам, когда комната освещена только торшером или гирляндой, на самом деле ведет к тому, что буквы начинают расплываться, тянет в надбровной области, голова устает, а сосредоточиться сложно. Врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева рассказала «Газете.Ru», какое освещение дома снижает нагрузку на глаза и в каких случаях привычный «уютный» свет мешает видеть четко.

«Главная проблема не в оттенке лампы, а в недостаточной яркости. В полутемной комнате зрачок расширяется, через периферию оптических сред проходит больше рассеивающихся лучей. Картинка на сетчатке теряет четкость, падает контраст, мелкий шрифт становится менее различимым. Человек щурится, приближает книгу к лицу, усиливается перенапряжение аккомодации, повышается риск вечерних головных болей», — объяснила она.

Людям старшего возраста тусклое освещение особенно неудобно. С возрастом происходят изменения в хрусталике, его прозрачность снижается. Для чтения в 60 лет требуется в несколько раз больше света, чем в 20, поэтому при одинаковой лампе дискомфорт возникает быстрее.

«Для чтения и работы с документами на столе достаточно 300–500 люкс (люкс — это единица, которая показывает, насколько ярко освещена поверхность), для тонких ручных задач уровень можно повышать. В гостиной подходит общий фон около 200–300 единиц освещенности, но для книги на диване нужен отдельный настенный или напольный светильник, который направляет поток на страницу. Рабочая зона ребенка должна получать те же 300–500 люкс на поверхности стола. Свет следует распределять равномерно, без резких теней и бликов. Лампа ставится слева у правшей и справа у левшей, луч направляется под углом, чтобы он не бил в глаза», — рассказала врач.

При длительном нахождении под некоторыми светодиодными лампами люди жалуются на тупую головную боль, усталость, рассеянное внимание. Часто причиной является пульсация: недорогие источники регулируют яркость за счет быстрого включения и выключения диодов. При низкой частоте и глубокой смене яркости нервная система воспринимает такой свет как раздражитель, даже если глаз не замечает самого мерцания.

Для дома лучше выбирать лампы и экраны, которые мерцают с высокой частотой и не дают резких перепадов яркости. Проверить это просто: если при наводке камеры телефона на свет появляются полосы или рябь, значит, такой источник не подходит для длительного чтения или работы.

«Также важно, чтобы освещение не искажало цвета. Под качественной лампой буквы и линии выглядят четко, белый фон остается светлым, а не серым или желтым. Для жилых комнат подойдут ровные, спокойные светодиодные решения. Вечером комфортнее мягкое теплое освещение, а днем — более белое, нейтральное, которое помогает сосредоточиться», — добавила Горбачева.

Декоративные ленты и гирлянды подходят только для настроения. Открытые диоды дают много ярких точек, создают резкие тени и блики на страницах, поэтому глаза быстро устают, текст кажется «мыльным». Такие варианты лучше оставлять фоном, а для чтения и работы использовать отдельные лампы с рассеянным светом.

«Особенно внимательно к освещению дома стоит относиться людям старше 40 лет, тем, у кого есть близорукость, астигматизм, мигрень, а также всем, кто много работает за компьютером. Поводом для очного осмотра становятся размытость текста, двоение, светобоязнь, боль в глазнице, «шторка» или снижение остроты зрения. В таких случаях требуется офтальмологическое обследование, а не только замена ламп», — резюмировала она.

