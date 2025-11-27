Педагог бросил девочку без паспорта на границе и уехал с другими детьми на конкурс

Педагога из Якутии наказали за оставление ребенка на казахстанской границе, сообщили в прокуратуре республики.

Руководитель учреждения дополнительного образования сопровождал детей на международный конкурс в Астане. Перед выездом он не проверил наличие у одной из школьниц российского паспорта, тем самым нарушив закон.

Когда выяснилось, что его нет, педагог просто оставил подростка на контрольно-пропускном пункте на границе между Россией и Казахстаном, а сам продолжил поездку с другими детьми.

Прокуратура иницировала проверку учреждения и выявила трех виновных сотрудников. Они были привлечены к дисциплинарной ответственности, а ребенку выплатили компенсацию морального и материального ущерба на сумму 107 тыс. рублей.

