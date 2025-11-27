На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Педагог бросил девочку без паспорта на границе и уехал с другими детьми на конкурс

Девочка из Якутии, брошенная педагогом на границе, получила компенсацию
true
true
true
close
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Педагога из Якутии наказали за оставление ребенка на казахстанской границе, сообщили в прокуратуре республики.

Руководитель учреждения дополнительного образования сопровождал детей на международный конкурс в Астане. Перед выездом он не проверил наличие у одной из школьниц российского паспорта, тем самым нарушив закон.

Когда выяснилось, что его нет, педагог просто оставил подростка на контрольно-пропускном пункте на границе между Россией и Казахстаном, а сам продолжил поездку с другими детьми.

Прокуратура иницировала проверку учреждения и выявила трех виновных сотрудников. Они были привлечены к дисциплинарной ответственности, а ребенку выплатили компенсацию морального и материального ущерба на сумму 107 тыс. рублей.

Ранее в Иркутске мать с младенцем не пустили на борт самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами