Россиянку с новорожденным не пустили на борт самолета

В Иркутске женщине с семидневным младенцем отказали в перелете
true
true
true
close
Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

В Иркутске возбудили административное дело после того, как мать с младенцем не смогла попасть на борт самолета. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Жительница города Бодайбо купила билеты, оставив данные своего паспорта. Помимо этого, при себе у нее было свидетельство о рождении сына, который появился на свет семь дней назад. Во время посадки ей отказали в предоставлении услуг.

«В нарушение основополагающих норм и принципов защиты семьи и детства, инспектор службы авиационной безопасности отказал матери и ребенку в авиаперевозке», – говорится в публикации.

В ситуацию сразу вмешались прокуроры, они оформили семье новые билеты. В отношении авиаперевозчика возбудили дело.

До этого в Турции семью с ребенком не пустили на борт. По дороге на курорт проблем не было, но, когда семья возвращалась, им запретили лететь без специального кресла. Пара переплатила 210 тысяч рублей, чтобы приобрести новые билеты.

Ранее россиянку сняли с рейса на позднем сроке беременности, так как у нее не было справки.

