Начальник полиции назвал число участников погрома в аэропорту Махачкалы

Около 1400 человек приняли участие в погроме в аэропорту Махачкалы в 2023 году

Около 1400 человек принимали участие в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту Уйташ в октябре 2023 года. Такую информацию привел в своих показаниях начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, передает корреспондент РИА Новости.

Уголовные дела по факту погрома заочно рассматриваются Верховным судом Дагестана. Обвиняемыми по ним проходят экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), предполагаемый администратор Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров, а также Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский), объявленный в международный розыск за создание террористического сообщества.

По данным Алхулаева, 29 октября 2023 года около 21:30 мск он и еще 80 полицейских прибыли в аэропорт, чтобы не допустить участников беспорядков на взлетно-посадочную полосу (ВПП). На момент прибытия численность митингующих составляла примерно 1000 человек, утверждает он.

«Со временем количество участников стало существенно увеличиваться и достигло примерно 1400 человек», — говорится в его показаниях.

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле. Сумма ущерба от их действий превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

