Российский пенсионер заколол родного сына саблей и кинжалом

В Новосибирске 68-летний мужчина заколол кинжалом и саблей родного сына
Depositphotos

Житель Новосибирска расправился с собственным сыном при помощи сабли. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 28 мая в Заельцовском районе города. В тот день 43-летний новосибирец пришел к своему 68-летнему отцу. Между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла бытовая ссора. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

В итоге пьяный пенсионер устроил поножовщину. Он взял кинжал, а затем саблю и несколько раз ударил сына в область груди. Пострадавший истек кровью на месте происшествия.

Его отец стал фигурантом дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Ранее россиянка расправилась с новорожденным внуком и спрятала его тело в подвале дома.

