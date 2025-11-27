На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какую сумму москвичи потратят в «черную пятницу»

«Апельсин»: 30% москвичей потратят от 5 до 15 тыс. рублей в «черную пятницу»
Depositphotos

Почти треть (30%) жителей Москвы планируют потратить от 5 до 15 тыс. рублей во время «черной пятницы». Это показало исследование аналитиков платежного сервиса «Апельсин», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

По данным аналитиков, половина опрошенных во время распродажи планирует совершить хотя бы одну покупку, женщин чаще всего привлекает одежда и косметика, мужчин — бытовая техника, электроника и гаджеты. 90% сообщили, что сразу оплачивают полную стоимость покупки.

Согласно исследованию, 45% москвичей заранее готовят списки и добавляют в корзину нужные товары, 40% — поддаются на уловки маркетологов, например, на фразу «только сегодня».

Аналитики из F6 и RuStore до этого сообщили «Газете.Ru», что в преддверии ежегодной распродажи «черная пятница» они отметили заметное увеличение активности мошенников, распространяющих вредоносные мобильные приложения через сторонние источники. Перед сезоном распродаж в октябре 2025 года средний чек — сумма, которую в среднем мошенники похищали за раз у одной жертвы, — составил 15 454 рубля, что на 66% выше предыдущего месяца.

Ранее сообщалось, что в России выросла сумма мошеннических атак перед «черной пятницей».

