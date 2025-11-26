На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выросла сумма мошеннических атак перед «черной пятницей»

Средняя сумма мошеннических атак в октябре выросла на 66%
Shutterstock

В преддверии ежегодной распродажи «черная пятница» эксперты из F6 и RuStore отметили заметное увеличение активности мошенников, распространяющих вредоносные мобильные приложения через сторонние источники. Перед сезоном распродаж в октябре 2025 года средний чек — сумма, которую в среднем мошенники похищали за раз у одной жертвы, — составил 15 454 рубля, что на 66% выше предыдущего месяца.

Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики компаний.

«В преддверии крупных распродаж мошенники активизируются, увеличивая суммы преступлений и разрабатывая все более изощренные вредоносные приложения. Пользователи должны сохранять бдительность: загружать приложения только из официальных магазинов и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не разглашать личные данные, даже если запросы кажутся весьма убедительными», — отмечает директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Преступники применяют весь арсенал современных методов: от сложных вредоносных программ, замаскированных под популярные и легальные приложения, до целевых фишинговых рассылок.

«Готовясь к «черной пятнице», ретейлерам важно не только сосредоточиться на маркетинге и рекламе, но и обеспечить надежную защиту официальных каналов и бренда от интернет-мошенников. Даже если ваш бренд пока не привлекал внимание преступников, меры по защите цифровых активов должны быть приняты — с каждым годом растет не только средний чек от мошенничества, но и количество атак на один бренд. И накануне распродаж «черной пятницы» активность злоумышленников возрастает в разы, и они могут попытаться использовать ваш бренд в незаконных коллаборациях», — комментирует Станислав Гончаров, руководитель F6 Digital Risk Protection.

Чтобы минимизировать риски потерь в периоды пиковых киберугроз, эксперты также рекомендуют подключить двухфакторную аутентификацию и SMS-оповещения в банковских приложениях, в случае подозрений на мошенничество немедленно заблокировать счет через горячую линию.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.

