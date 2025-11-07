Жительница Благовещенска застала в своей квартире уснувшего вора

В Благовещенске полиция задержала мужчину, который во время кражи уснул прямо в квартире потерпевшей. Об этом сообщили в управлении МВД по Амурской области.

По данным ведомства, утром 2 ноября в дежурную часть поступил звонок от 56-летней жительницы города. Женщина рассказала, что, вернувшись домой после ночной смены, обнаружила в квартире незнакомца. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Следствие установило, что злоумышленник ночью проник в дом через окно, зная, что хозяев нет. Он сложил в пакеты телевизор и бензопилу, но, решив, что у него достаточно времени, прилег отдохнуть и заснул. Именно в этот момент домой вернулась хозяйка и застала грабителя на месте преступления, после чего сразу же вызвала полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище). Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.

