На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительница Благовещенска застала в своей квартире уснувшего вора

МВД: в Благовещенске женщина застала у себя в квартире уснувшего грабителя
true
true
true
close
ГУ МВД России по Амурской области

В Благовещенске полиция задержала мужчину, который во время кражи уснул прямо в квартире потерпевшей. Об этом сообщили в управлении МВД по Амурской области.

По данным ведомства, утром 2 ноября в дежурную часть поступил звонок от 56-летней жительницы города. Женщина рассказала, что, вернувшись домой после ночной смены, обнаружила в квартире незнакомца. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Следствие установило, что злоумышленник ночью проник в дом через окно, зная, что хозяев нет. Он сложил в пакеты телевизор и бензопилу, но, решив, что у него достаточно времени, прилег отдохнуть и заснул. Именно в этот момент домой вернулась хозяйка и застала грабителя на месте преступления, после чего сразу же вызвала полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище). Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.

Ранее в Белоруссии ДНК-тест помог вычислить гаражного вора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами